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99 500 рублей выделено ГУ МЧС на ремонт пожарной части в Невьянске: повреждения здание получило во время урагана 3 июня

19 июня 2017, 12:45Добавить новость
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В пожарной части Невьянска начался ремонт. Напомним, во время урагана 3 июня 2017 года серьезно пострадала кровля крыши здания

46-я пожарно-спасательная часть в Невьянске в результате стихийного природного явления, случившегося 3 июня, получила значительные дефекты. Наиболее пострадала кровля. Через повреждения крыши произошло проникновение влаги внутрь помещения. Это привело к порче потолка, стен и пола - отвалилась кафельная плитка. Здание постройки 1980-х годов не выдержало сильного воздействия ветра и ливня во время урагана.

ГУ МЧС Свердловской области на ликвидацию последствий и ремонт выделило 99 500 рублей. Уже закуплены стройматериалы. Рабочие приступили к ремонтным работам, сообщают в ведомстве.

Врио начальника ГУ МЧС России Свердловской области Иван Павленко ознакомился с ходом работ и заявил, что в ближайшее время будут выделены дополнительные средства для ремонта, который планируется завершить в июле. 

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