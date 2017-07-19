Российские миллионеры недоплачивают около 500 млрд рублей в бюджет государства

Так, по его мнению, в России есть порядка 200-300 тысяч домохозяйств, которые смогли бы выплатить эту сумму. Речь идет о действительно богатых людях, которые имеют серьезные машины и недвижимость за рубежом, пишет Lenta.ru.



Тем не менее, эксперты говорят не о повышении налоговых сборов. По мнению представителей Общественной палаты, эти богачи хорошо управляют своими финансами и активами в обход налогового законодательства. Фадеев уверен, что административно эти деньги взыскать будет сложно.