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Бизнес в Нижнем Тагиле

Российские миллионеры недоплачивают около 500 млрд рублей в бюджет государства

19 июля 2017, 08:30Добавить новость
бюджет,деньги,закон,нарушение,работа,Россия,экономика,богачи,финансы,налоги
Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев накануне заявил, что богатые домохозяйства в России недоплачивают в бюджет государства порядка 500 миллиардов рублей.

Так, по его мнению, в России есть порядка 200-300 тысяч домохозяйств, которые смогли бы выплатить эту сумму. Речь идет о действительно богатых людях, которые имеют серьезные машины и недвижимость за рубежом, пишет Lenta.ru.

Тем не менее, эксперты говорят не о повышении налоговых сборов. По мнению представителей Общественной палаты, эти богачи хорошо управляют своими финансами и активами в обход налогового законодательства. Фадеев уверен, что административно эти деньги взыскать будет сложно.

 
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