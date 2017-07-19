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Бизнес в Нижнем Тагиле

Иностранные компании будут платить «налог на Google» за юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РФ

19 июля 2017, 14:35Добавить новость
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Новая мера по уплате НДС на электронные услуги будет введена для иностранных поставщиков: они будут уплачивать так называемый «налог на Google» за юрлиц и ИП. 

Иностранные поставщики электронных сервисов для России будут платить НДС в размере 15,25% не только за физических, но и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об этом сообщает газета «Известия». Закон об этом подписан Президентом РФ в 2016 году.

Введение «налог на Google» позволит иностранным компаниям работать «в белую» на российском рынке. Это для международных поставщиков услуг, таких как Google, Apple и других, является приоритетом.

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