Иностранные компании будут платить «налог на Google» за юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РФ

Новая мера по уплате НДС на электронные услуги будет введена для иностранных поставщиков: они будут уплачивать так называемый «налог на Google» за юрлиц и ИП.

Иностранные поставщики электронных сервисов для России будут платить НДС в размере 15,25% не только за физических, но и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об этом сообщает газета «Известия». Закон об этом подписан Президентом РФ в 2016 году.





Введение «налог на Google» позволит иностранным компаниям работать «в белую» на российском рынке. Это для международных поставщиков услуг, таких как Google, Apple и других, является приоритетом.