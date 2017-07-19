Итоги антикоррупционного мониторинга были озвучены на заседании комиссии в мэрии Нижнего Тагила

По итогам мониторинга во II квартале 2017 года в администрации Нижнего Тагила прошло заседание комиссии по противодействию коррупции, которое провел Сергей Носов.

Глава Нижнего Тагила провел заседание антикоррупционной комиссии, на котором рассматривались вопросы соблюдения требований законодательства в сфере размещения заказов, поставки товаров, исполнения работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.





За период с мая по июнь 2017 года было проверено 116 нормативно-правовых актов и проектов НПА. Выявлен только один коррупциогенный фактор, который был устранен. Жалоб от населения в подотчетный период не поступало.





Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов указал на замечания при заключении муниципальных контрактов. Все они касаются технических моментов при заключении контрактов.





По итогам проведенных проверок прокуратура внесла представления с целью устранения выявленных замечаний. Лица, допустившие нарушения, были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности: получили замечания и выговоры или были оштрафованы и лишены премии. До исполнения заключенных контрактов нарушений не выявлено.





В заключение заседания Сергей Носов сказал:



