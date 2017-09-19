Российские банки будут проверять заёмщиков через Пенсионный фонд

32 банковских организации России, Минкомсвязи, Пенсионный фонд РФ и Центробанк совместно запустили пилотный проект, в рамках которого кредитным организациям будет предоставлен доступ к сведениям о состоянии пенсионных накоплений граждан. Подобные сведения необходимы для дополнительного анализа платёжеспособности заёмщика.



Внедрение системы доступа к сведениям Пенсионного фонда планируется к концу 2017 года. Клиенты при подаче запроса о займе смогут давать согласие на запрос сведений об их доходах в ПФР. Предполагается, что для предоставления подобной информации не нужно будет посещать банковское отделение, вся информация будет доступна в режим онлайн, передают «Известия».



С обеспечением доступа к сведениям о пенсионных накоплениях у граждан появится возможность оформлять онлайн-кредиты. Пилотный проект стартовал в 2015 году, впервые о необходимости создания сервиса для доступа к сведениям ПФР заговорили в 2014 году.