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Новости Нижнего Тагила

Российские банки будут проверять заёмщиков через Пенсионный фонд

19 сентября 2017, 21:40Добавить новость
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К концу 2017 года в распоряжении российских банков может оказаться информация о состоянии пенсионных счетов граждан. Данные будут использоваться для оценки платёжеспособности заёмщиков.

32 банковских организации России, Минкомсвязи, Пенсионный фонд РФ и Центробанк совместно запустили пилотный проект, в рамках которого кредитным организациям будет предоставлен доступ к сведениям о состоянии пенсионных накоплений граждан. Подобные сведения необходимы для дополнительного анализа платёжеспособности заёмщика.

Внедрение системы доступа к сведениям Пенсионного фонда планируется к концу 2017 года. Клиенты при подаче запроса о займе смогут давать согласие на запрос сведений об их доходах в ПФР. Предполагается, что для предоставления подобной информации не нужно будет посещать банковское отделение, вся информация будет доступна в режим онлайн, передают «Известия».

С обеспечением доступа к сведениям о пенсионных накоплениях у граждан появится возможность оформлять онлайн-кредиты. Пилотный проект стартовал в 2015 году, впервые о необходимости создания сервиса для доступа к сведениям ПФР заговорили в 2014 году.

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