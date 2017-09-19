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Новости Нижнего Тагила

Шестеро тагильчан предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с квартирами

19 сентября 2017, 22:35Добавить новость
деньги,мошенничество,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,Свердловская область,суд,транспорт,уголовное дело,недвижимость
Шесть жителей Нижнего Тагила обвиняют в мошеннических действиях с недвижимостью и транспортом. Подсудимые свою вину отрицают.

В 2015 году в полицию Нижнего Тагила поступили заявления от трёх горожан, в которых они сообщили, что стали жертвой мошенников и лишились жилья и транспортных средств. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Во время расследования внимание отдела экономической безопасности привлёк житель Нижнего Тагила, ранее судимый за мошеннические действия. Вместе с родственниками он активно оформлял сделки в городской регистрационной палате.

В 2016 году сотрудники полиции задержали группу из 6 граждан, которых подозревают в афёрах с жилой недвижимостью. Задержанные размещали объявления о выдаче займов. К ним обращались пенсионеры, люди, попавшие в сложное материальное положение и представители неблагополучных слоёв населения.

С желавшими получить денежные средства заключался договор выдачи займа под залог недвижимости или транспортных средств. При этом займы выдавались под повышенные проценты. Дополнительно заёмщиков обязывали подписывать договоры купли-продажи на заложенное имущество. Задержанные обещали, что в случае погашения займа договор купли-продажи будет аннулирован.

Вместо этого они регистрировали договоры в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и тем самым присваивали имущество себе. Как установили следователи общая стоимость присвоенного имущества составляет 18,5 млн рублей, передаёт Уралинформбюро. От действий группы пострадали 23 человека.

Материалы уголовного дела 19 сентября следователи передали в суд. Подсудимые свою вину отрицают, требуя прекратить судебное разбирательство и уголовное дело за отсутствием состава преступления.

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