Разница цен между покупкой и продажей валюты в России увеличилась в разы за несколько дней

На фоне значительного укрепления российского рубля существенно увеличилась разница между покупкой и продажей валюты, так называемого спреда, об этом сообщает газета «Известия». В некоторых финансовых организациях этот показатель составляет 4,5 руб. Такой скачок превышает норму в 2 раза, как утверждают эксперты.
Банки ожидают ажиотажный спрос на иностранную валюту у населения. При этом представители соответствующих организаций говорят о том, что объемы и количество совершенных обменных операций в редких банках на прошлой неделе не превышало 5-10%.
Самыми невыгодными были курсы обмены валют в банках с иностранным участием. К ним относятся Райффайзенбанк, Юникредит, Росбанк. Наименьший спред установился в государственных и коммерческих банках, которые ориентированы на розницу.