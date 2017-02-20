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Бизнес в Нижнем Тагиле

Разница цен между покупкой и продажей валюты в России увеличилась в разы за несколько дней

20 февраля 2017, 13:00Добавить новость
Россия,экономика,валюта,спред,бизнес,спекуляции,покупка,продажа,банк
На фоне значительного укрепления российского рубля существенно увеличилась разница между покупкой и продажей валюты, так называемого спреда, об этом сообщает газета «Известия» В некоторых финансовых организациях этот показатель составляет 4,5 руб. Такой скачок превышает норму в 2 раза, как утверждают эксперты. 

Банки ожидают ажиотажный спрос на иностранную валюту у населения. При этом представители соответствующих организаций говорят о том, что объемы и количество совершенных обменных операций в редких банках на прошлой неделе не превышало 5-10%. 

Самыми невыгодными были курсы обмены валют в банках с иностранным участием. К ним относятся Райффайзенбанк, Юникредит, Росбанк. Наименьший спред установился в государственных и коммерческих банках, которые ориентированы на розницу. 
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