USD 57.93 - 0.31
EUR 62.37 - 0.12
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Счета за ЖКХ в России снизились на 10% в 2016 году вопреки росту тарифов

20 марта 2017, 14:35Добавить новость
Россия,экономика,жкх,коммунальные услуги,экономия,коммунальные платежи,электричество,бытовой газ
В 2016 году на фоне подорожания природных ресурсов уменьшилась плата за услуги ЖКХ, об этом сообщает газета «Известия» В некоторых регионах она составила в среднем на 10% меньше, чем в 2015 году. Основной причиной уменьшения платы за коммунальные услуги эксперты называют установку приборов учета на воду, электричество и систему отопления. 

Еще одной причиной названо улучшение банковской дисциплины за счет введения дистанционного обслуживания населения. В некоторых регионах РФ удалось сэкономить на тарифах более чем на 30%. В Татарстане, например, экономия на услугах ЖКХ составила 36%. 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
В Нижнем Тагиле перерасчет платы за плохую холодную воду будет произведен в сентябре 3 октября 2016, 19:40 1
Размер декабрьских коммунальных платежей в Нижнем Тагиле изменится в связи с корректировкой платы за отопление 23 декабря 2016, 15:50 5
Электроэнергия в России подорожает с 2017 года минимум на 5%: с 2003 года рост тарифов составил уже 650% 11 ноября 2016, 14:15 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 86
Подписаться на новости