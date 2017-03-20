УВЗ заменит газопровод на территории предприятия и на Вагонке к лету 2017 года

На УВЗ начался капитальный ремонт газопровода, сообщает пресс-служба предприятия. Успешное завершение работ позволит наладить бесперебойное газоснабжение предприятия и теплоснабжение с ТЭЦ в Дзержинский район Нижнего Тагила. Прежний газопровод устарел, и его эксплуатация опасна. Уже к концу мая планируется завершить монтажные работы и начать испытания. Сейчас все работы идут по графику - готовы колонны и фундамент.
Сдача трубопровода в эксплуатацию намечена на лето текущего года. После завершения работ УВЗ обезопасит себя и Дзержинский район от ЧП в этой области.