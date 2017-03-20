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Бизнес в Нижнем Тагиле

Запрет на продажу алкоголя в жилых домах не встретил поддержки Правительства России

20 марта 2017, 16:20Добавить новость
Россия,экономика,алкоголь,продажа,малый бизнес,Правительство,КПРФ
Правительство отказалось одобрить предложенный КПРФ законопроект о запрете на продажу алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах жилых многоквартирных домов.  Напомним, коммунисты внесли предложение узаконить запрет на торговлю алкоголем в пристроенных и встроенных помещениях, находящихся в многоквартирных домах. 

Кабмин России, рассмотрев данное предложение, отказал авторам проекта в утверждении. Правительство считает, что такое нововведение может увеличить рост контрафактной алкогольной продукции и ухудшить положение малого бизнеса. 

Своим законопроектом депутаты КПРФ хотели добиться уменьшения доступности алкогольной продукции, что могло привести к уменьшению случаев нарушения общественного порядка, сообщает газета «Известия». В пояснительной записке авторы проекта приводили данные о том, что одна треть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.
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