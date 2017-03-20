Запрет на продажу алкоголя в жилых домах не встретил поддержки Правительства России

Правительство отказалось одобрить предложенный КПРФ законопроект о запрете на продажу алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах жилых многоквартирных домов. Напомним, коммунисты внесли предложение узаконить запрет на торговлю алкоголем в пристроенных и встроенных помещениях, находящихся в многоквартирных домах.
Кабмин России, рассмотрев данное предложение, отказал авторам проекта в утверждении. Правительство считает, что такое нововведение может увеличить рост контрафактной алкогольной продукции и ухудшить положение малого бизнеса.
Своим законопроектом депутаты КПРФ хотели добиться уменьшения доступности алкогольной продукции, что могло привести к уменьшению случаев нарушения общественного порядка, сообщает газета «Известия». В пояснительной записке авторы проекта приводили данные о том, что одна треть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.