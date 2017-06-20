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Бизнес в Нижнем Тагиле

70% кровель жилых домов в Нижнем Тагиле отремонтированы после урагана 3 июня

20 июня 2017, 18:55Добавить новость
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В Нижнем Тагиле осталось только 100 адресов, по которым еще остаются неотремонтированные кровли. На основной части крыш работы по ремонту уже закончены.

В администрации Нижнего Тагила прошло рабочее совещание, на котором руководители управляющих компаний отчитались о выполненных ремонтах кровель жилых домов. Были намечены сроки окончания ремонтных работ.

На 70% кровель домов уже закончены ремонтные работы. Осталось еще произвести ремонт по 100 адресам. Больше всего от стихийного природного явления пострадал старый жилой фонд в Тагилстроевском районе, на Красном Камне, Сухоложском поселке и в некоторых районах Вагонки.

Сложнее всего проходит ремонт домов с мягкой кровлей. Их ремонт может осуществляться только в сухую погоду, поэтому пока приняты временные меры для препятствия проникновения воды в квартиры.

В начале недели погода устроила еще одно испытание на прочность крыш. Так, 18 июня выпала месячная норма осадков – 30 мм. Такой ливень выявил еще дома, где появились нарушения кровли во время урагана, которые не были замечены ранее.

Егор Копысов, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города, сообщил, что в тот день от жителей города поступило 40 сообщений о протечках, часть которых уже устранена.

О предстоящей работе он рассказал следующее:

Потребуется некоторое время и благоприятные погодные условия для ликвидации всех последствий урагана. Ни одна заявка не останется без внимания и решения.


До конца июня планируется закончить практически все работы по ремонту пострадавших от урагана кровель

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