USD 58.58 + 0.62
EUR 65.32 + 0.46
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Каменскую сетевую компанию через суд обязали отремонтировать оборудование котельных при подготовке к отопительному сезону

20 июня 2017, 13:50Добавить новость
безопасность,город,нарушение,проверка,прокуратура,Свердловская область,суд,отопительный сезон,отопление,оборудование,ремонт,котельная,котельные,прокурорская проверка,каменский район,неисправные,водоснабжение,тепло,теплоснабжение
После прокурорской проверки суд обязал МУП «Каменская сетевая компания» осуществить ремонт оборудования на котельных, обслуживающих жителей муниципалитета.

Муниципальное предприятие в Каменском районе не предпринимало никаких мер для проведения ремонта неисправного оборудования в котельных для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Прокуратура провела проверку, по результатам которой в суд было направлено исковое заявление с требованием в срок до 15 сентября 2017 года провести ремонтные работы неисправного оборудования, а также участков тепло- и водоснабжения в деревнях и селах муниципалитета. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Прокуратура Серова обязала теплоснабжающую организацию осуществить срочный ремонт труб 13 июня, 13:00
Водитель из Екатеринбурга ответит за смерть человека: по его вине произошло ДТП с летальным исходом 1 июня, 12:35 1
Пешеходный мост через железную дорогу в Качканаре не ремонтируется с 2013 года: прокуратура провела проверку 13 января, 12:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 60
Подписаться на новости