Уголовное дело заведено на 34-летнего соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий

По данным дела, с декабря 2015 по январь 2017 годов более двухсот работников недополучили в общей сумме около 10 миллионов рублей. При этом сокрытая сумма на тот момент составила около пяти млн рублей, передает пресс-служба ведомства. Также во время следственных мероприятий на заводе вскрылось мошенничество с ущербом на сумму 32 млн. рублей.



Один из соучредителей, который руководил заводом, – 34-летний тагильчанин – стал фигурантом уголовного производства по вышеназванным фактам. В суд направили ходатайство о заключении его под стражу.

По итогам расследования будет дана принципиальная оценка его действиям.



Также напомним, что в связи со скандалом свои посты потеряли Глава СК РФ по региону и руководитель следственного отдела из Нижнего Тагила.