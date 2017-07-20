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Бизнес в Нижнем Тагиле

Уголовное дело заведено на 34-летнего соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий

20 июля 2017, 06:30Добавить новость
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Следственный комитет региона, напомним, расследует дело о невыплате зарплаты сотрудникам НТЗТИ.

По данным дела, с декабря 2015 по январь 2017 годов более двухсот работников недополучили в общей сумме около 10 миллионов рублей. При этом сокрытая сумма на тот момент составила около пяти млн рублей, передает пресс-служба ведомства. Также во время следственных мероприятий на заводе вскрылось мошенничество с ущербом на сумму 32 млн. рублей.

Один из соучредителей, который руководил заводом, – 34-летний тагильчанин – стал фигурантом уголовного производства по вышеназванным фактам. В суд направили ходатайство о заключении его под стражу.
По итогам расследования будет дана принципиальная оценка его действиям.

Также напомним, что в связи со скандалом свои посты потеряли Глава СК РФ по региону и руководитель следственного отдела из Нижнего Тагила.

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Комментарии (2)
Нэйрел 20.07.2017 06:39:54 #
А арбитражный управляющий там вообще мышей не ловит? По сути такие вещи выявлять должен он. И уже сам обращаться "куда следует" с заявлением о преднамеренном банкротстве. Параллельно с попытками возвратить имущество завода. Ответственность арбитражного управляющего застрахована. Вот вам и еще источник денежек на зарплату работягам...
Александр Р. 20.07.2017 08:09:35 #
просто никто из местных служивых не хотел связываться с местной же мафией
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