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Новости Нижнего Тагила

Более миллиарда рублей будет выделено на газификацию в Свердловской области

20 сентября 2017, 08:30Добавить новость
бюджет,деньги,Россия,Свердловская область,экономика,газификация,ГАЗ,дом
В 2017 году правительство Свердловской области увеличит объем инвестиций в развитие газоснабжения в регионе. Планируется, что на эти цели из бюджета будет выделено более миллиарда рублей.

Проекты по газификации затрагивают 27 городов области. К концу года в эксплуатацию введут порядка 530 км газовых сетей.

В течение 3-4 лет количество жилых домов, куда проведут газ, по планам будет увеличено вдвое. За минувший год была газифицирована 41 тысяча жилых домов, что составило 1,1 млн домохозяйств, передаёт Областная газета.

Немалую роль сыграет закон, принятый в августа, о возмещении малоимущим и пенсионерам затрат по проведенным мероприятиям.

 
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