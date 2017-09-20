Более миллиарда рублей будет выделено на газификацию в Свердловской области

Проекты по газификации затрагивают 27 городов области. К концу года в эксплуатацию введут порядка 530 км газовых сетей.





В течение 3-4 лет количество жилых домов, куда проведут газ, по планам будет увеличено вдвое. За минувший год была газифицирована 41 тысяча жилых домов, что составило 1,1 млн домохозяйств, передаёт Областная газета.



Немалую роль сыграет закон, принятый в августа, о возмещении малоимущим и пенсионерам затрат по проведенным мероприятиям.