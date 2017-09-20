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Новости Нижнего Тагила

200 млн рублей украдены с банковских карт россиян при помощи нового метода обмана

20 сентября 2017, 23:05Добавить новость
деньги,интернет,мошенничество,Россия,банковские карты,интернет магазин,мошенники
Компании, которые специализируются на вопросах кибербезопасности сообщают о новом способе мошенничества с банковскими картами. Жертвами преступников могут стать владельцы интернет-магазинов.

Используя социальную инженерию, мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт. Жертвами становятся люди, продающие товары через интернет-магазины.

Притворившись потенциальными покупателями, кибермошенники пытаются узнать у продавца CVV-номер банковской карты, якобы для проведения успешной транзакции. Заполучив номер, мошенники снимают все денежные средства с карты жертвы.

Как сообщают «Известия», используя знания психологии и человеческие слабости, преступники маскируют свои действия под малозаметными действиями и словами. Например, CVV-код они называют нейтральным словом «номер счёта». Подобным способом на данный момент украдены около 200 млн рублей.

 

 

 
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