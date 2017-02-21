Свердловский депутат Илья Гаффнер подозревается в сокрытии доходов

Будучи банкротом, Гаффнер ухитрился получать заработную плату не на банковскую карту, а наличными, передает прокуратура Свердловской области. Всего мимо кредиторов прошло около 400 тысяч рублей.



Общая сумма исковых требований от «Россельхозбанка» и «Сбербанка» составляет 168,8 миллионов рублей, пишет Znak.com. В июле 2016 года он должен был передать свои карты конкурсному управляющему, но сделал это гораздо позже, продолжая получать зарплату.