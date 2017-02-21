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Свердловский депутат Илья Гаффнер подозревается в сокрытии доходов

21 февраля 2017, 08:50Добавить новость
банк,город,деньги,Екатеринбург,прокуратура,Свердловская область,суд,депутаты
Депутат Илья Гаффнер, порекомендовавший «меньше питаться» россиянам в период кризиса, будет привлечен к административной ответственности по требованию прокуратуры за подозрение в махинациях с заработной платой.

Будучи банкротом, Гаффнер ухитрился получать заработную плату не на банковскую карту, а наличными, передает прокуратура Свердловской области. Всего мимо кредиторов прошло около 400 тысяч рублей. 

Общая сумма исковых требований от «Россельхозбанка» и «Сбербанка» составляет 168,8 миллионов рублей, пишет Znak.com. В июле 2016 года он должен был передать свои карты конкурсному управляющему, но сделал это гораздо позже, продолжая получать зарплату.

© TagilCity.ru
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