Налоговая реформа может нанести ущерб российской пенсионной системе в размере 2,2 трлн рублей

Новая инициатива Минэкономразвития РФ имеет больше очевидных минусов, чем неочевидных плюсов, сообщает газета «Известия». Социальный блок правительства России не так оптимистично воспринял новый законопроект, как его инициаторы. Эксперты считают, что такие нововведения пробьют бюджетную «дыру»: ПФР может потерять из-за этого, 2,2 трлн рублей.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил снизить взносы для бизнеса с 30 до 21%. При этом предлагается увеличить НДС с 18 до 21%.
Как считают федеральные чиновники, такая идея несет определенные риски и имеет совсем неочевидные плюсы. При этом минусов гораздо больше. Из плюсов: инициатива поддержит крупный бизнес, работающий в открытую, снизив его налоги. При этом нанесет удар по бедным, создаст полную разбалансировку пенсионной системы и увеличит нагрузку на федеральный бюджет.
Помимо этого, при снижении ставки социальных отчислений в бюджетных фондах страхования появятся финансовые «дыры», которые можно будет компенсировать только из средств бюджета за счет нефтегазовых сделок, что сделает экономику еще более зависимой от нефтяной «иглы». При этом и повышение НДС ускорит инфляцию.