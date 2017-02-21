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Бизнес в Нижнем Тагиле

Нелегальные торговые павильоны демонтированы на Вагонке в Нижнем Тагиле по решению суда (ФОТО)

21 февраля 2017, 11:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на Вагонке накануне были демонтированы торговые павильоны близ остановки «пр. Вагоностроителей».

Журналистами TagilCity.ru было установлено, что павильоны своими силами демонтирует предприниматель в целях исполнения им решения суда. 

 

Павильоны своими силами демонтирует индивидуальный предприниматель. Это делается в целях исполнения решение арбитражного суда, -- пояснил журналистам TagilCity.ru Алексей Буйнов, начальник юридического управления при администрации Нижнего Тагила.

 

Напомним, решение было принято судом в прошлом году. Предполагалось, что незаконные постройки будут демонтированы ещё в конце осени прошлого года. Как объяснили журналистам TagilCity.ru в Администрации города, приставы имеют право привлечь бизнесмена к административной ответственности за несвоевременное исполнение решения суда.

 

Вагонка,Нижний Тагил,снос,демонтаж,киоски,павильон,суд,бизнес,арбитражный суд,вагоностроителей

Фотография от читателя TagilCity.ru, сделанная в конце прошлой недели.

 

Вагонка,Нижний Тагил,снос,демонтаж,киоски,павильон,суд,бизнес,арбитражный суд,вагоностроителей

 

Вагонка,Нижний Тагил,снос,демонтаж,киоски,павильон,суд,бизнес,арбитражный суд,вагоностроителей

 

Вагонка,Нижний Тагил,снос,демонтаж,киоски,павильон,суд,бизнес,арбитражный суд,вагоностроителей

 

Вагонка,Нижний Тагил,снос,демонтаж,киоски,павильон,суд,бизнес,арбитражный суд,вагоностроителей

Фотографии TagilCity.ru от 20.02.2017. Как можно видеть, за минувшие дни был демонтирован киоск, где продавались сладости. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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