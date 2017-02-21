Нелегальные торговые павильоны демонтированы на Вагонке в Нижнем Тагиле по решению суда (ФОТО)

Журналистами TagilCity.ru было установлено, что павильоны своими силами демонтирует предприниматель в целях исполнения им решения суда.

Павильоны своими силами демонтирует индивидуальный предприниматель. Это делается в целях исполнения решение арбитражного суда, -- пояснил журналистам TagilCity.ru Алексей Буйнов, начальник юридического управления при администрации Нижнего Тагила.

Напомним, решение было принято судом в прошлом году. Предполагалось, что незаконные постройки будут демонтированы ещё в конце осени прошлого года. Как объяснили журналистам TagilCity.ru в Администрации города, приставы имеют право привлечь бизнесмена к административной ответственности за несвоевременное исполнение решения суда.

Фотография от читателя TagilCity.ru, сделанная в конце прошлой недели.

Фотографии TagilCity.ru от 20.02.2017. Как можно видеть, за минувшие дни был демонтирован киоск, где продавались сладости.