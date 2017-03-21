Новые 4G-скорости для тагильчан: связисты покрыли высокоскоростным интернетом 95% Нижнего Тагила (ФОТО)

Сеть 4G (LTE) от Мегафона теперь доступна для жителей Нижнего Тагила.

Примечательно, что впервые в Свердловской области презентация сети нового поколения проходила в ультрасовременном формате – для этого связисты использовали модные сегодня VR-технологии. Иными словами – о запуске 4G сетей в Нижнем Тагиле представители компании рассказали с помощью виртуальной реальности.





Путешествие по миру скоростного интернета 4G с помощью этих очков и специально разработанного приложения – это очень индивидуальное приключение, которое нельзя заснять на камеру и трудно передать словами. Но руководители «МегаФона», вооружившись фактами и вескими аргументами, взяли на себя ответственность объяснить – что изменилось для клиентов с приходом новых технологий и почему на 4G стоит перейти тем, кто всё ещё пользуется интернетом предыдущих поколений.



Чем же 4G (LTE) интернет отличается от интернета предыдущих поколений - 3G,2G и других? Об этом рассказал директор Свердловского отделения компании - Алексей Воронин:

В настоящее время скорость интернета фактически стала синонимом качества жизни. Высокоскоростной интернет обеспечивает совершенно иной уровень комфорта - такой, что уже наши дети не поверят, что когда-то телефон использовался только для голосовой связи. 4G интернет, в свою очередь, позволяет пользоваться самыми важными и качественными ресурсами всемирной сети на максимальной скорости. Приведу несколько примеров: 200 фотографий можно загрузить со смартфона в социальные сети менее чем за минуту! Все серии популярного сериала «Игра престолов» в HD-качестве можно скачать на ваше устройство за полчаса!

На фото: директор Свердловского отделения компании - Алексей Воронин.

Сколько стоит шаг в новую эру скоростного интернета? Об этом рассказал руководитель подразделения компании «МегаФон» в Нижнем Тагиле Игорь Заславский:

Уже сейчас более 20% клиентов компании пользуются устройствами, поддерживающими 4G технологии. В наших салонах доступны более ста различных моделей смартфонов, поддерживающих 4G по цене от 3000 рублей до смартфонов топовых брендов.

На фото с микрофоном: руководитель подразделения компании «МегаФон» в Нижнем Тагиле - Игорь Заславский.

Итак, 4G сети «Мегафона» пришли в Нижний Тагил, есть смартфон, поддерживающий эту технологию, а как же сим-карта? И в чём преимущества 4G интернета от «МегаФон»? Об этом рассказал руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» в Свердловской области Алексей Быков:

Одной из главных особенностей нашего предложения является то, что в городах, где мы запускаем сети, 4G покрытие является ковровым. Связью на этой скорости покрыты 90-95% городской территории. Иными словами, клиент сможет пользоваться качественным высокоскоростным интернетом во всём городе. Важно, что стоимость услуг в 3G и 4G одинакова, никаких дополнительных наценок за сверхскорость. Наши тарифные планы мы стараемся сделать такими, чтобы они соответствовали потребностям клиента. Всё большим спросом пользуются наши пакетные предложения, включающие интернет, определённое количество минут голосовой связи, СМС-сообщений и других необходимых услуг. Оптимальный вариант для каждого клиента с радостью подберут сотрудники наших офисов.

На фото руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» в Свердловской области - Алексей Быков.

Таким образом, 4G сети «МегаФона» покрывают город практически полностью, включая спальные районы, промышленные зоны, районы малоэтажной застройки и частного сектора. А это значит, что теперь жители Нижнего Тагила получили возможность на 4G скорости просматривать видео HD-качества, пользоваться любыми приложениями для смартфонов, и оставаться на связи и онлайн, где бы они ни находились в Нижнем Тагиле.

По прогнозам экспертов, уже к 2020 году 4G устройства вытеснят все остальные. Предлагаю не откладывать и уже сегодня выбрать для себя оптимальный вариант современного смартфона, а заменить свою SIM-карту на современную 4G – можно совершенно бесплатно в любом нашем салоне, -- рассказал журналистам TagilCity.ru руководитель подразделения компании «МегаФон» в Нижнем Тагиле Игорь Заславский.

Кстати, убедиться, что Ваша SIM-карта и мобильное устройство могут работать в сети 4G, вы можете самостоятельно уже сейчас с помощью команды *507#.