Рекордное число ипотечных кредитов было выдано в России в мае 2017 года

За всю историю существования ипотеки в России в мае 2017 года было выдано самое большое число ипотечных кредитов.

Объем выданных ипотечных кредитов в мае 2017 года превысил прошлогодние показатели на 35%. Он составил 140 млрд рублей, об этом сообщает газета «Известия». Это рекордный показатель.





Эксперт в банковской области уверен, что большую роль сыграло в этом то обстоятельство, что некоторые банки объявили о снижении ставок в самый подходящий для этого момент – в момент завершения госпрограммы.





Вот такой прогноз дает генеральный директор АИЖК Александр Плутник:



