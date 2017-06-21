Рекордное число ипотечных кредитов было выдано в России в мае 2017 года

За всю историю существования ипотеки в России в мае 2017 года было выдано самое большое число ипотечных кредитов.
Объем выданных ипотечных кредитов в мае 2017 года превысил прошлогодние показатели на 35%. Он составил 140 млрд рублей, об этом сообщает газета «Известия». Это рекордный показатель.
Эксперт в банковской области уверен, что большую роль сыграло в этом то обстоятельство, что некоторые банки объявили о снижении ставок в самый подходящий для этого момент – в момент завершения госпрограммы.
Вот такой прогноз дает генеральный директор АИЖК Александр Плутник:
Мы уверены в перспективах рынка ипотеки в России. На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку, и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10%.