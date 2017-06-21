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Бизнес в Нижнем Тагиле

Рекордное число ипотечных кредитов было выдано в России в мае 2017 года

21 июня 2017, 19:30Добавить новость
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За всю историю существования ипотеки в России в мае 2017 года было выдано самое большое число ипотечных кредитов. 

Объем выданных ипотечных кредитов в мае 2017 года превысил прошлогодние показатели на 35%. Он составил 140 млрд рублей, об этом сообщает газета «Известия». Это рекордный показатель.

Эксперт в банковской области уверен, что большую роль сыграло в этом то обстоятельство, что некоторые банки объявили о снижении ставок в самый подходящий для этого момент – в момент завершения госпрограммы.

Вот такой прогноз дает генеральный директор АИЖК Александр Плутник:

Мы уверены в перспективах рынка ипотеки в России. На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку, и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10%.

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