Все большее число россиян стали хранить деньги в рублях

Жители России стали меньше верить в доллар, а все больше начали доверять национальной валюте - рублю.

Долларовые вклады стали терять популярность среди россиян, сообщает газета «Известия». Как показывает опрос населения страны, проведенный НАФИ, с 2014 года по настоящее время число респондентов, доверяющих рублю, выросло до 31%.





При этом число вкладчиков в иностранной валюте сократилось с 19% до 13%. при этом, вкладывая деньги в российской валюте, граждане получают доход в 7-8%.



Согласно информации банков, для большинства вкладчиков рубль является основной валютой расходов. Сбережения в иностранной валюте – это вклады на довольно длительный срок: они не предназначены на ткущие расходы.