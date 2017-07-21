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Бизнес в Нижнем Тагиле

Все большее число россиян стали хранить деньги в рублях

21 июля 2017, 12:35Добавить новость
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Жители России стали меньше верить в доллар, а все больше начали доверять национальной валюте - рублю.

Долларовые вклады стали терять популярность среди россиян, сообщает газета «Известия». Как показывает опрос населения страны, проведенный НАФИ, с 2014 года по настоящее время число респондентов, доверяющих рублю, выросло до 31%.

При этом число вкладчиков в иностранной валюте сократилось с 19% до 13%. при этом, вкладывая деньги в российской валюте, граждане получают доход в 7-8%.

Согласно информации банков, для большинства вкладчиков рубль является основной валютой расходов. Сбережения в иностранной валюте – это вклады на довольно длительный срок: они не предназначены на ткущие расходы.

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