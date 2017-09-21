Евгений Куйвашев полетел в Париж для продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

21 и 22 сентября губернатор Свердловской области будет продвигать Екатеринбург для проведения в нем выставки ЭКСПО-2025.

Для этого Куйвашев полетел в Париж. Там глава региона передаст заявку Екатеринбурга замсекретаря Международного бюро выставок Димитрию Керкентзесу. Также в Париже пройдут переговоры с советником по межрегиональным связям и экономике российского посольства Дмитрием Плахотнюком, а также торговым представителем РФ во Франции Александром Туровым, пишет «Накануне.ru».

Напомним, что заявка Екатеринбурга на возможность принять ЭКСПО-2025 была продемонстрирована этим летом в Париже и в августе на ЭКСПО-2017 в Астане.