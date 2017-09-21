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Новости Нижнего Тагила

Санация «Бинбанка»: в офис в Нижнем Тагиле приходят встревоженные вкладчики

21 сентября 2017, 18:20Добавить новость
банк,Нижний Тагил,Бинбанк,ЦБ РФ,санация,клиент,вклад,специалисты,волнения

Нижнетагильский офис «Бинбанка» сегодня, в числе прочих офисов по стране, узнал о санации. Банк России принял решение участвовать в повышении финансовой устойчивости «Бинбанка». 

Владелец «Бинбанка» обратился к ЦБ с пожеланием провести санацию кредитной организации через ФКБС, сообщает РБК. 

  

Отмечается, что данная процедура не повлияет на клиентов банков группы, в том числе «Бинбанк», «Бинбанк-диджитал» и «Уралприватбанк».

  

Собственники и руководители банка будут активно сотрудничать с ЦБ для обеспечения непрерывности деятельности. Ограничения на банковские операции не введены. Все отделения работают в обычном режиме.

  

Стоит заметить, что вкладчики все же обеспокоены сложившейся ситуацией, и в некоторых регионах наблюдается волнение: люди выстраиваются в очереди перед офисами для получения разъяснений. 

 

Что касается представительства «Бинбанка» в Нижнем Тагиле, сотрудники подразделения не отмечают особого ажиотажа со стороны клиентов.

  

Есть договоренность о санации, то есть 75% - участие государства, остальное – частный банк. Информация об этом уже прошла в СМИ. Окончательное решение было принято ночью, утром руководство озвучило сотрудникам о санации. Для клиентов у нас лежат распечатки с разъяснением, сотрудники доводят до вкладчиков информацию устно. Пока особого ажиотажа нет, возможно, еще не до всех дошло, -- сообщила специалист офиса «Бинбанка» в Нижнем Тагиле. 

 

Клиенты нижнетагильского офиса уже обеспокоены происходящим.

 

В СМИ уверяют, что бояться нечего, офис работает в штатном режиме. Я, как клиент, пока не побегу закрывать счета. Посмотрим, как будет дальше, -- рассказал клиент банка Максим. 

 

По словам сотрудников, массовый отток клиентов в нижнетагильском отделении банка пока не наблюдается. Но вкладчики интересуются, стоит ли оставлять в «Бинбанке» счета.

 

Зашла в офис, у меня здесь вклад, хотелось узнать об обстоятельствах, происходящих в «Бинбанке». Поговорила с сотрудниками, пока думаю, забирать сумму или нет. Рядом сидела бабуля, была очень обеспокоена, что будет с ее деньгами, но ее вроде тоже убедили не закрывать вклад, -- поделилась клиент «Бинбанка» Ирина.

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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