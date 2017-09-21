Свыше 19,1 тысяч тонн санкционной продукции уничтожены на границе России

Российские таможенники за первую половину 2017 года уничтожили свыше 19,1 тысяч тонн санкционной продукции.
За прошедшие полгода российские таможенники уничтожили санкционной продукции больше, чем за весь предыдущий 2016 год.
В докладе о правоприменительной практике, который представила Федеральная таможенная служба, говорится о 19,1 тысяче тонн уничтоженных продуктов, ввоз которых на территорию России запрещён.
Как передают «Известия», причины увеличения ввоза запрещённых товаров таможенники не могут назвать.