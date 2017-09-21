Свыше 19,1 тысяч тонн санкционной продукции уничтожены на границе России

За прошедшие полгода российские таможенники уничтожили санкционной продукции больше, чем за весь предыдущий 2016 год.



В докладе о правоприменительной практике, который представила Федеральная таможенная служба, говорится о 19,1 тысяче тонн уничтоженных продуктов, ввоз которых на территорию России запрещён.



Как передают «Известия», причины увеличения ввоза запрещённых товаров таможенники не могут назвать.