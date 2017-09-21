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Новости Нижнего Тагила

Свыше 19,1 тысяч тонн санкционной продукции уничтожены на границе России

21 сентября 2017, 23:35Добавить новость
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Российские таможенники за первую половину 2017 года уничтожили свыше 19,1 тысяч тонн санкционной продукции.

За прошедшие полгода российские таможенники уничтожили санкционной продукции больше, чем за весь предыдущий 2016 год.

В докладе о правоприменительной практике, который представила Федеральная таможенная служба, говорится о 19,1 тысяче тонн уничтоженных продуктов, ввоз которых на территорию России запрещён.


Как передают «Известия», причины увеличения ввоза запрещённых товаров таможенники не могут назвать.

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