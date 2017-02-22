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Бизнес в Нижнем Тагиле

100 000 россиян смогут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства в ближайшее время

22 февраля 2017, 14:45Добавить новость
Россия,банкротство,долги,госпошлина,закон,изменения,поправки,финансы
Изменения, внесенные в закон о банкротстве, позволят сотням тысяч россиян воспользоваться процедурой личного банкротства, об этом сообщает газета «Известия». Замминистра экономики РФ Николай Подгузов сообщил о новых правилах в оформлении процедуры личного банкротства. Благодаря им, сейчас она станет гораздо проще. В связи с этим, как минимум 100 000 россиян смогут воспользоваться процедурой личного банкротства уже в ближайшее время. 

В настоящее время в стране около 600 000 человек имеют долги в размере более 500 000 рублей при просрочке более 90 дней. Даже сниженная госпошлина сейчас не по карману потенциальным банкротам, чтобы оплатить процедуру. 

К тому же, тем должникам, чей долг не превышает 900 000 рублей, можно будет обойтись без финансовых управляющих. 
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