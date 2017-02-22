Продающая программное обеспечение в 72 страны компания из Нижнего Тагила стала лучшим экспортером в Свердловской области

Результаты конкурса «Лучший экспортер 2016 года» были подведены Министерство инвестиций и развития области совместно с региональным фондом поддержки предпринимательства. Победителем стала тагильская компания «Иридиум». Данная организация известна своими разработками программного обеспечения для управления систем автоматизации. К примеру, такие используются при создании «умного» дома. Свои разработки компания экспортирует в 72 страны мира, включая США, Канада, Южная Корея, Италия, Чехия и многие другие.
В конкурсе приняли участие 20 компаний Свердловской области, которые занимаются экспортом товаров и услуг. При этом в регионе насчитывается более 700 компаний и предприятий, занимающимися экспортной деятельностью. Большая часть участников занимается сферой приборостроения, дерево- и металлообратки.
Участники конкурса оценивались по различным параметрам, таким, как наличие зарубежных представительств, объем и география экспорта, награды, наличие международных сертификатов и т.д. Заявки от компаний рассматривались комиссией, в которую вошли представители Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палаты и различных профильных министерств.