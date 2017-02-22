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Бизнес в Нижнем Тагиле

Зарплата уральцев снизилась на 6,2% в 2016 году

22 февраля 2017, 12:05Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,экономика,зарплата,доходы,статистика
Как сообщает Федерал-Пресс со ссылкой на сайт Свердловскстата, жители Свердловской области стали меньше зарабатывать. Так, реальные доходы упали на 6,2%, а располагаемые – на 6,9%. Также стало известно, что в 2016 году реальный денежный доход на одного жителя области составил 35 тысяч рублей. Однако почти вся сумма уходит на оплату услуг и приобретение различных товаров. Это почти 80% дохода населения региона.

Также специалисты Свердловскстата отметили, что упала и покупательская способность жителей области. В 2015 году свердловчане могли себе позволить купить больше продуктов, которые входят в минимальный набор. Однако сейчас в среднем за месяц на эти продукты покупателями Урала тратиться средств на 0,8% меньше.
© TagilCity.ru
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