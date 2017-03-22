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Бизнес в Нижнем Тагиле

Минэкомразвития РФ предлагает премировать чиновников за экономию бюджета

22 марта 2017, 14:20Добавить новость
Россия,экономика,чиновники,зарплата,премия,экономия,проект
Российское правительство намерено создать премиальный фонд для эффективных госслужащих.  В России может быть создан специальный премиальный фонд для тех госслужащих, кто сможет сэкономить средства при реализации проектов. Те чиновники, кто успешно и качественно сможет воплотить проект, при этом еще и сэкономив средства бюджета, получат доплату. 

Как сообщает газета «Известия», сумма премии будет разбита на несколько частей. Ежеквартальную выплату будут получать госслужащие по результатам персонального показателя эффективности. Ежегодно – по окончании реализации проекта. 

Минэкомразвития предлагает выплачивать премию тем госслужащим, кто сэкономит не менее 10% от запланированных расходов.

 
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