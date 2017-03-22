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Бизнес в Нижнем Тагиле

Россельхознадзор не планирует снимать ограничения на ввоз турецких продуктов в Россию

22 марта 2017, 13:55Добавить новость
Россия,Турция,торговля,экономика,овощи,помидоры,Россельхознадзор,фрукты,эмбарго
Россельхознадзор решил продлить ограничения на ввоз продуктов из Турции.  После повышения таможенных пошлин со стороны Турции Россельхознадзор продолжит ограничивать ввоз в РФ турецких огурцов, помидоров, груш, яблок, а также мяса курицы и индейки. 

После того, как турецкое правительство повысило таможенные пошлины на российскую продукцию – пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу – российское надзорное ведомство не собирается снимать ограничения на ввоз турецких товаров, об этом сообщает газета «Известия»

В Минсельхозе заявили, что вопрос о ввозе плодоовощной продукции должен решаться в соответствии с решением Турции о снятии ограничений, касающихся российской продукции.

Помимо этого, российские производители попросили оставить эмбарго на помидоры, как минимум, до 2020 года. Они считают, что турки начнут искусственно занижать на них цены: после отмены ограничений на турецкие цитрусовые, лимоны и апельсины упали в цене на треть. 
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