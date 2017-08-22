Более 1 млрд рублей будет выделено Свердловской области на бесплатные лекарства

Свердловская область получит из госбюджета в качестве дополнительного финансирования 113 млн рублей. Общая сумма средств на бесплатные лекарства для нуждающихся свердловчан составит более 1 млрд.
Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных средств на медикаменты для граждан, имеющих право на бесплатные лекарства. Все регионы России получат с такой надбавкой в общем 33 млрд рублей.
Для регионов Урала дополнительно будет выделено 113 млн рублей. Больше всего средств с учетом дополнительного финансирования отправится в Свердловскую область – более 1 млрд. рублей. Челябинская и Пермская область получат по 600 млн рублей, а регионы Зауралья – 229 млн рублей.
Увеличение финансирования вызвано тем, что к концу первого квартала 2017 года число россиян, нуждающихся в бесплатных лекарствах, выросло почти на 200 тысяч, пишет Уралинформбюро.