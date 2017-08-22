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Бизнес в Нижнем Тагиле

Более 1 млрд рублей будет выделено Свердловской области на бесплатные лекарства

22 августа 2017, 21:00Добавить новость
больница,бюджет,деньги,здоровье,медицина,Свердловская область,экономика,лекарства
Свердловская область получит из госбюджета в качестве дополнительного финансирования 113 млн рублей. Общая сумма средств на бесплатные лекарства для нуждающихся свердловчан составит более 1 млрд.

Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных средств на медикаменты для граждан, имеющих право на бесплатные лекарства. Все регионы России получат с такой надбавкой в общем 33 млрд рублей.

 

Для регионов Урала дополнительно будет выделено 113 млн рублей. Больше всего средств с учетом дополнительного финансирования отправится в Свердловскую область – более 1 млрд. рублей. Челябинская и Пермская область получат по 600 млн рублей, а регионы Зауралья – 229 млн рублей.

 

Увеличение финансирования вызвано тем, что к концу первого квартала 2017 года число россиян, нуждающихся в бесплатных лекарствах, выросло почти на 200 тысяч, пишет Уралинформбюро.
 
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Комментарии (1)
rdpisfi0rzdv 22.08.2017 21:13:17 #
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