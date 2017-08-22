На 80% подешевеют фрукты и овощи в России (ВИДЕО)

Снижение цен на продовольствие прогнозирует Минэкономразвития РФ.

Как сообщают специалисты, больше всего подешевеют овощи и фрукты – их стоимость упадет на 80%. Это обусловлено хорошей урожайностью, несмотря на весьма неоднозначное лето текущего года.





При подсчете дефляции на фрукты и овощи учитывались показатели средней цены в России на картофель, томаты, яблоки, бананы, помидоры и огурцы.





Также на стоимость фруктов и овощей повлияет то, что осенью в цену не включено хранение товара, плодовоовощные культуры поступают на прилавок прямо с грядки, пишут «Известия».







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