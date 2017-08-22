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Бизнес в Нижнем Тагиле

Строительство дорог на Муринских прудах и возведение моста через реку Тагил: стал известен план предпраздничной пятилетки к 300-летию Нижнего Тагила

22 августа 2017, 15:05Добавить новость
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К 300-летию Нижнего Тагила мэрией запланировано 47 мероприятий, которые направлены на развитие инфраструктуры и благоустройство города. Среди них – строительство автодорог в проблемном микрорайоне «Муринские пруды». План мероприятий утвержден еще в июне 2016 года.

В 2022 году Нижний Тагил будет отмечать свое 300-летие. Как сообщается в постановлении администрации города Нижнего Тагила, среди прочих мероприятий, запланированных на период предпраздничной пятилетки к юбилею города, внесено строительство дорог в «Муринских прудах».

Кроме этого, по плану до 2022 года должны быть построены мост через Тагильский пруд, детская многопрофильная больница, водоочистные сооружения на Верхне-Выйском и Черноисточинском гидроузлах. Также будет произведен капитальный ремонт водо- и теплоснабжающих сетей.

Предпраздничная пятилетка обойдется примерно в 30 млрд рублей, как заявил Сергей Носов. Причем, ранее президентом России был подписан указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила, что может позволить городу получать федеральные субсидии на благоустройство города,

Напомним, ранее пайщики проблемного дома на Муринских прудах дождались ввода в эксплуатацию долгожданного жилья

 

 

 
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Комментарии (2)
rdpisfi0rzdv 22.08.2017 21:14:50 #
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- ссылка
xemafor 22.08.2017 23:22:54 #
Единая Россия тоже много чего обещала.
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