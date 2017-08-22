Строительство дорог на Муринских прудах и возведение моста через реку Тагил: стал известен план предпраздничной пятилетки к 300-летию Нижнего Тагила

К 300-летию Нижнего Тагила мэрией запланировано 47 мероприятий, которые направлены на развитие инфраструктуры и благоустройство города. Среди них – строительство автодорог в проблемном микрорайоне «Муринские пруды». План мероприятий утвержден еще в июне 2016 года.

В 2022 году Нижний Тагил будет отмечать свое 300-летие. Как сообщается в постановлении администрации города Нижнего Тагила, среди прочих мероприятий, запланированных на период предпраздничной пятилетки к юбилею города, внесено строительство дорог в «Муринских прудах».





Кроме этого, по плану до 2022 года должны быть построены мост через Тагильский пруд, детская многопрофильная больница, водоочистные сооружения на Верхне-Выйском и Черноисточинском гидроузлах. Также будет произведен капитальный ремонт водо- и теплоснабжающих сетей.





Предпраздничная пятилетка обойдется примерно в 30 млрд рублей, как заявил Сергей Носов. Причем, ранее президентом России был подписан указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила, что может позволить городу получать федеральные субсидии на благоустройство города,





Напомним, ранее пайщики проблемного дома на Муринских прудах дождались ввода в эксплуатацию долгожданного жилья.