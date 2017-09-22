Цены на бензин в России вырастут в 2018 году

Судя по прогнозу о пополнении бюджета Российской Федерации, на дивиденды от госкомпаний придется порядка 50% прибыли, что составит 400 млрд рублей на каждый год, передает издание «Нефть и капитал».



Поступления будут приходить и от повышения акцизов на бензин – это 40 млрд рублей бюджетных вливаний. Расти они будут поэтапно: с января 2018 на 0,5 рубля, а затем, с июля, на аналогичную сумму. Рост цен на топливо станет причиной подорожания товаров, услуг, и, наконец, роста инфляции. Компании уже ожидают убытков из-за уменьшения деловой активности, и, как следствие, уменьшение доходов.





Ранее было отмечено, что в России доля бензина в нефтепереработке снизилась, что нежелательно.

Старые установки глубокой переработки нефти были выведены из эксплуатации для замены, новые пока еще не пущены. Только в 2016 году началось восстановление этого производства. Если взять 2016 год, то дефицит бензинов в России составлял 7 млн тонн. При этом розничный рынок никак не страдал: АЗС снабжались на 100%, -- генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.

Эксперты уверены, что тяжелая обстановка с бензином сохранится как минимум три года, пока установки вводятся в эксплуатацию.





Одни эксперты отмечают, что создаётся впечатление, будто государство, оказывая такую нагрузку на отрасль, не желает качественного топлива для жителей страны. В итоге повышение цен отрицательно скажется на экономике.

Складывается впечатление, что правительство просто не хочет работать с вертикально интегрированными компаниями и, вообще, не заинтересовано в выпуске качественного топлива в стране, -- цитирует эксперта «НиК».

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что ФАС будет контролировать вопрос неправомерного повышения цен на топливо.



Тем не менее, повышение налогов не может не повлиять на рост цен на бензин, говорят эксперты. Топливо по понятным причинам останется востребованным, а налоговая нагрузка ляжет на плечи потребителей. Но в то же время россияне, скорее всего, не заметят налоговых нововведений, поскольку рост цен происходит регулярно, а повышение акцизов проходило незаметно и на большую сумму.