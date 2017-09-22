Рекордный урожай зерновых ожидается в России в 2017 году

2017 год может стать для России рекордным по собранному урожаю зерновых. Специалисты сельского хозяйства прогнозируют сборы величиной до 130 млн тонн. При этом 2017 год является четверым подряд рекордным годом по сборам. В 2016 году фермеры собрали 121 млн тонн зерновых, тогда, как Минсельхоз планировало сбор 110 млн тонн.



Как передаёт «Коммерсант», подобных достижений в сельском хозяйстве у современной России ещё не было. Спецификой 2017 года называют большой урожай с рекордными переходящими остатками. Это означает, что население страны и передовые отрасли будут обеспечены зерновыми не только на текущий год, но и большое количество остатков перейдёт в 2018.