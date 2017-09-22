Россияне стали чаще брать ипотеку и перестали задерживать платежи (ВИДЕО)

В России был проведен аналитический анализ рынка недвижимости, который показал, что доля просрочки по ипотечным кредитам достигла рекордного минимума.
Как пишут «Известия», на начало этого года уровень просрочки снизился до 1,7%. Пять лет назад уровень просрочки составлял 2,5%. Причиной положительных показателей стало снижение процентных ставок по кредитам и выравнивание экономической ситуации в стране в целом.
При этом нельзя не отметить, что увеличилась доля ипотечных кредитов по сравнению с показателями 2015 года. При снижении ставки кредитования граждане стали охотнее брать ипотеку.
Эксперты сообщают, что причиной положительной динамики является так же и увеличение уровня дохода россиян.
Видео: «Известия»