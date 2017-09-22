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Новости Нижнего Тагила

Россияне стали чаще брать ипотеку и перестали задерживать платежи (ВИДЕО)

22 сентября 2017, 13:10Добавить новость
Россия,кредит,ипотека,недвижимость,долги,экономика,доходы

В России был проведен аналитический анализ рынка недвижимости, который показал, что доля просрочки по ипотечным кредитам достигла рекордного минимума.

Как пишут «Известия», на начало этого года уровень просрочки снизился до 1,7%. Пять лет назад уровень просрочки составлял 2,5%. Причиной положительных показателей стало снижение процентных ставок по кредитам и выравнивание экономической ситуации в стране в целом.

При этом нельзя не отметить, что увеличилась доля ипотечных кредитов по сравнению с показателями 2015 года. При снижении ставки кредитования граждане стали охотнее брать ипотеку.

Эксперты сообщают, что причиной положительной динамики является так же и увеличение уровня дохода россиян.


Видео: «Известия»

 
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