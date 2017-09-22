16 заявок на получение грантов подали тагильские предприниматели

Одной из затронутых тем стало развитие благоприятных по экологическим параметрам территорий, с целью переселения туда тагильчан, проживающих на периферии градообразующих предприятий.





Также стало известно о поступлении 16-ти заявок на получение грантов для развития малого и среднего бизнеса в моногороде. Большая часть посвящена социальному предпринимательству, рассказали в пресс-службе мэрии. Размер субсидий составит 750 тысяч рублей.



Кроме того, были озвучены предложения по развитию в городе специализированных центров по стандартам WorldSkills при градообразующих предприятиях муниципалитета. По планам заработают 11 площадок на территории предприятий и вузов.





Участники совещания не обошли стороной тему дорожной карты по созданию технологического парка «Кванториум», а также открытия в городе филиала центра «Золотое сечение».