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Новости Нижнего Тагила

16 заявок на получение грантов подали тагильские предприниматели

22 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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На совещании в мэрии Нижнего Тагила накануне обсудили ряд важных вопросов в рамках программы развития моногорода.

Одной из затронутых тем стало развитие благоприятных по экологическим параметрам территорий, с целью переселения туда тагильчан, проживающих на периферии градообразующих предприятий.

Также стало известно о поступлении 16-ти заявок на получение грантов для развития малого и среднего бизнеса в моногороде. Большая часть посвящена социальному предпринимательству, рассказали в пресс-службе мэрии. Размер субсидий составит 750 тысяч рублей.

Кроме того, были озвучены предложения по развитию в городе специализированных центров по стандартам WorldSkills при градообразующих предприятиях муниципалитета. По планам заработают 11 площадок на территории предприятий и вузов.

Участники совещания не обошли стороной тему дорожной карты по созданию технологического парка «Кванториум», а также открытия в городе филиала центра «Золотое сечение».

 
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