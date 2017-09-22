Уголовное дело против «Ростелекома» в Нижнем Тагиле не отменено после ходатайства в прокуратуру

Уральскому филиалу ПАО «Ростелеком» было отказано в ходатайстве о прекращении уголовного дела по факту умышленной порчи линий связи в Нижнем Тагиле. Уголовное дело было возбуждено по факту повреждения линий связи ЗАО «Тагил Телеком», расположенных в кабельной канализации ПАО «Ростелеком». «Ростелеком» намерен отстаивать свою позицию до конца.

Источник Znak.com разместил сообщение пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в котором подтверждается отказ в ходатайстве о проверке законности возбуждения полицией Нижнего Тагила уголовного дела. Этот же источник сообщает о том, что «Ростелекому» был отправлен ответ о законности и обоснованности возбуждения дела по заявлению ЗАО «Тагил Телеком».





Представителем прокуратуры был подтвержден также и факт продолжения повреждения линий связи ЗАО «Тагил Телеком».





Напомним, в начале июля оказались повреждены 13 линий связи ЗАО «Тагил Телеком», которые были проложены в кабельной канализации ПАО «Ростелеком». Об этом в июле месяце сообщил директор ЗАО «Тагил Телеком» Владимир Фролов.



Результатом повреждения стали перебои со связью у нескольких десятков организаций. Более того, почти на двое суток вышли из строя специальные каналы связи ФСО и ФСБ с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, включая НПК «Уралвагонзавод».





После того, как информация о произошедшем была направлена ЗАО «Тагил Телеком» в полицию, 4 августа было возбуждено уголовное дело по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Заявитель посчитал порчу кабеля умышленной.





Спор из-за условий размещения линий связи между ЗАО «Тагил Телеком» и ПАО «Ростелеком» идет без малого 10 лет. В 2010 году суд отказал ОАО «Уралсвязьинформ» (так именовался ранее ПАО «Ростелеком») в иске о демонтаже линий связи ЗАО «Тагил Телеком» из кабельной канализации. В действиях ОАО «Уралсвязьинформ» было усмотрено «средство давления на ответчика при рассмотрении вопроса об арендной плате за пользование кабельной канализацией». Стоимость канало-километра в прайсе «Ростелекома» - 8 800 рублей. Однако, независимая судебно-финансовая экспертиза показала, что платеж должен составлять 1140 рублей за канало-километр.





В пресс-службе Уральского филиала «Ростелекома» согласны, что речь идет о претензиях в адрес их сотрудников, производивших демонтаж кабеля. В разговоре с редакцией TagilCity.ru пресс-секретарь подчеркнула, что все действия по отключению сетей ЗАО «Тагил Телеком» проводились строго в рамках закона, отключалась та линия связи, которая была размещена в кабельной канализации компании незаконно.





«Ростелеком» не отказывается от своей позиции. Мы будем продолжать деятельность по инвентаризации собственной кабельной канализации. Все документы, подтверждающие права собственности у нас есть. Да, они оформлены не в те года, когда свои сети разместил «Тагил Телеком», но, в любом случае, мы хозяева своей квартиры и мы будем продолжать деятельность по поводу выявления незаконно расположенного кабеля. Мы открыты к сотрудничеству с любыми операторами, мы готовы к переговорам, в том числе и с «Тагил Телекомом». Но, консенсус не достигнут, так как «Тагил Телеком» не устраивает сумма оплаты. Сумма оплаты у нас по единому прейскуранту, в соответствии с ним мы заключаем сделки с операторами связи, мы не можем предоставлять индивидуальные скидки. Все операторы связи, с которыми мы выходили на контрактование, принимают эти условия и размещаются в нашей канализации. Мы никого не принуждаем к контрактам и не являемся монополистами на этом рынке в Нижнем Тагиле, «Тагил Телеком» об этом прекрасно знают и у них есть альтернатива для размещения, -- сообщила Олеся Иванова, пресс-секретарь уральского филиала ПАО «Ростелеком».

Комментарий о своем видении развития событий на отправленный редакцией TagilCity.ru запрос пресс-служба ЗАО «Тагил Телеком» не предоставила.