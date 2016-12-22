Американская компания Boeing откроет второй завод на Урале

Соглашение об этом было подписано накануне в Москве. Свои подписи поставили губернатор Евгений Куйвашев, президент американской компании в России Сергей Кравченко и гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов.



Производство авиадеталей будет складываться из вложений Boeing и ВСПМО-Ависма в соотношении 50 на 50. Источники инвестиций пока не называют, как и не озвучивают объем денежных средств.



На заводе будет работать порядка 50-150 высококвалифицированных инженеров, большая часть работ автоматизирована. По заявлению Кравченко, завод по производству титановых штамповок, используемых при сборке моделей самолетов, станет самым современным в мире.