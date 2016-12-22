USD 60.86 - 0.25
EUR 63.56 - 0.05
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Американская компания Boeing откроет второй завод на Урале

22 декабря 2016, 08:40Добавить новость
деньги,Екатеринбург,работа,Свердловская область,строительство,экономика,Титановая долина,боинг,ВСМПО-АВИСМА
В Свердловской области появится второй совместный завод Boeing и ВСМПО-Ависма на территории «Титановой долины» - Ural Boeing Manufacturing-2.

Соглашение об этом было подписано накануне в Москве. Свои подписи поставили губернатор Евгений Куйвашев, президент американской компании в России Сергей Кравченко и гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов.

Производство авиадеталей будет складываться из вложений Boeing и ВСПМО-Ависма в соотношении 50 на 50. Источники инвестиций пока не называют, как и не озвучивают объем денежных средств.


На заводе будет работать порядка 50-150 высококвалифицированных инженеров, большая часть работ автоматизирована. По заявлению Кравченко, завод по производству титановых штамповок, используемых при сборке моделей самолетов, станет самым современным в мире.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , ,
Застройщики Свердловской области могут покинуть рынок из-за ужесточения законодательства 7 октября, 08:50
Свердловский застройщик обогатился на 42 миллиона рублей на строительстве дома для детей-сирот в Ревде (ФОТО) 19 сентября, 19:25
Стройка «Титановой долины» продолжится до 2025 года: необходимо еще 700 млн рублей 8 июля, 08:40 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 390
Подписаться на новости