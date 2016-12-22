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Бизнес в Нижнем Тагиле

Рост акцизов на табак спровоцирует рост цен на сигареты в России до 220 рублей

22 декабря 2016, 08:00Добавить новость
деньги,Россия,экономика,МВД,сигареты,акцизы,минфин
Стоимость пачки сигарет в стране вырастет в новом году до 220 рублей. На сегодняшний день в среднем ее приобретают за 90 рублей. На цену повлияет увеличение табачного акциза. Такие данные накануне были опубликованы в документах МВД.

Эксперты уверены, что рост цен будет постепенным, однако, удорожание почти в два раза всё равно произойдет. Так, постепенный подъем цен уменьшит объем нелегальной продукции.

Добавим, сейчас акциз составляет 1250 рублей за тысячу штук плюс 12 процентов расчетной стоимости. С индексацией он достигнет 1562 рубля и 14,5% расчетной стоимости.

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Комментарии (1)
Андрей 22.12.2016 11:07:48 #
Так, постепенный подъем цен уменьшит объем нелегальной продукции. - спасибо, поржал. А почему не наоборот? Увеличение цены приведет к росту прибыли, значит, нелегальное производство станет еще выгоднее.
 
З@тр@хали уже все СМИ - мозги людям промывают, да лапшу на уши вешают.
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