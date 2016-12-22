Рост акцизов на табак спровоцирует рост цен на сигареты в России до 220 рублей

Эксперты уверены, что рост цен будет постепенным, однако, удорожание почти в два раза всё равно произойдет. Так, постепенный подъем цен уменьшит объем нелегальной продукции.



Добавим, сейчас акциз составляет 1250 рублей за тысячу штук плюс 12 процентов расчетной стоимости. С индексацией он достигнет 1562 рубля и 14,5% расчетной стоимости.