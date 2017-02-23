Нижний Тагил претендует на получение статуса территории опережающего экономического развития

Очевидно, что Нижний Тагил является инвестиционно-привлекательной территорией, благодаря своему расположению, природному комплексу, профессиональному кадровому потенциалу, а также производственным силам.



Выведение города в статус ТОСЭР поспособствует развитию предпосылок для инвестиционного развития стартапов, что выведет производство на мировой уровень. А администрация города поспособствует качественному сотрудничеству для работы с иностранными и российскими инвесторами, заверил мэр города Сергей Носов.