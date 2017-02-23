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Бизнес в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил претендует на получение статуса территории опережающего экономического развития

23 февраля 2017, 09:45Добавить новость
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Мэрия Нижнего Тагила начала работу по формированию заявки на получение городом статуса ТОСЭР – территории опережающего социально-экономического развития. В случае одобрения Правительством РФ, ТОСЭР получает ряд преимуществ в сфере инвестирования, льготного налогообложения и страхования.

Очевидно, что Нижний Тагил является инвестиционно-привлекательной территорией, благодаря своему расположению, природному комплексу, профессиональному кадровому потенциалу, а также производственным силам.

Выведение города в статус ТОСЭР поспособствует развитию предпосылок для инвестиционного развития стартапов, что выведет производство на мировой уровень. А администрация города поспособствует качественному сотрудничеству для работы с иностранными и российскими инвесторами, заверил мэр города Сергей Носов.

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