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Бизнес в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области и гендиректор «Уралвагонзавода» обсудили дальнейшую работу корпорации (ФОТО)

23 марта 2017, 08:20Добавить новость
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22 марта в столице Урала прошла рабочая встреча губернатора Евгения Куйвашева и генерального директора корпорации «Уралвагонзавод». Губернатор заверил, что областное правительство будет оказывать поддержку крупнейшему предприятию в дальнейшем развитии.

Также гендиректор УВЗ Александр Потапов принял поздравления от главы региона с назначением на пост. Новый руководитель рассказал о том, что у предприятия есть серьезные задачи по выполнению гособоронзаказа, расширению линейки по выпуску гражданской продукции.

Генеральный директор заверил, что работа будет выполняться параллельно принятию мер по социальной поддержке работников, созданию комфортных условий для труда и отдыха, передает пресс-служба корпорации.

В ходе поездки в Екатеринбург Александр Потапов посетил предприятие АО «Уралтрансмаш», которое входит в корпорацию УВЗ. Он побывал в цехах, где производятся трамваи, а также самоходная артиллерия крупного калибра.

 

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Фото: пресс-служба корпорации УВЗ
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Уралвагонзавод (УВЗ)
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