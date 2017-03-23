Владимир Маркин: государство опирается на «Русгдидро» в развитии Дальнего Востока

В своей личной колонке, опубликованной на сайте Lenta.ru, первый заместитель генерального директора «РусГидро» Владимир Маркин прояснил ситуацию с несостоявшимся сотрудничеством между «Роснано» и «РусГидро». Он также рассказал о вкладе энергетической корпорации в развитие Дальнего Востока.

Владимир Маркин отметил, что не он начал спор в прессе об инновационных механизмах, а председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, который назвал руководство «РусГидро» виновным в сворачивании сотрудничества между госкорпорациями. Но сам Чубайс не обратил внимания на ошибки, допущенные «Роснано», пишет Маркин.

Первый заместитель генерального директора «РусГидро» выделил два имеющихся подхода к инновациям - конкретный, которого придерживается «РусГидро», и абстрактный. Первый подход предполагает внедрение новых технологий в тот момент, когда они необходимы и важны стране. Абстрактные инновации - продукт абстрактного подхода - характеризуются спекулятивной ценностью и отсутствием конкретных стратегических задач.

На примере взаимодействия «РусГидро» и «Роснано» как раз и прослеживается столкновение двух этих подходов, отмечает Маркин. В 2010 году между корпорациями было подписано соглашение о создании общего фонда, который будет заниматься внедрением инновационных технологий на Дальнем Востоке. После этого появилась рабочая группа, утвердившая основные направления разработок - возобновляемые источники энергии для различных типов электростанций, входящих в «РусГидро».

Изначально для проекта были представлены 14 разработок. В «РусГидро» сразу просветили коллег, что готовы потратить 1,5 миллиарда рублей только на те инновации, которые находятся на этапе НИОКР. Однако в 2016 году «Роснано» предложило только одну отвечающую этим требованиям разработку. Поскольку корпорации не подписывали юридических соглашений насчет создания фонда, а только лишь декларацию о намерениях, то «РусГидро» прервало сотрудничество с «Роснано», посчитав нецелесообразным создание фонда ради одной инновации.

Чубайс назвал руководство «РусГидро» виновным в срыве общего проекта и обвинил в отсутствии интереса в развитии региона. Но его критика не только необоснованна, но и не учитывает все успехи масштабной инновационной программы, которую реализовала энергетическая корпорация. Как только РАО ЕЭС не стало, все проблемные энергосистемы Дальнего Востока легли на плечи «РусГидро». Государство не зря поручило энергетической корпорации развивать дальневосточную экономику, поскольку в отличие от других компаний «РусГидро» придерживается конкретного подхода.