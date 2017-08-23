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Новости Нижнего Тагила

42 000 рублей мелочью в баночках от леденцов: житель Кирова отдал долг Пенсионному фонду

23 августа 2017, 10:00Добавить новость
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Чтобы отдать долг в Пенсионный фонд, кировский предприниматель собрал 42 000 рублей мелкими монетами.

Индивидуальный предприниматель из Кирова должен был внести в Пенсионный фонд задолженность по страховым взносам в размере 42 000 рублей. Деньги он отдал рублевыми и копеечными монетами, в том числе достоинством в 1 копейку.

 

Чтобы отдать весь долг, в здание службы судебных приставов мужчина был вынужден входить несколько раз. С собой он привез полностью набитые мелочью тряпичные мешки и коробку из-под «чупа-чупсов», в которой находились 500 рублей монетами в 1 копейку.

 

Деньги были приняты в счет погашения долга в соответствии с законодательством. Разбирали мелкие монеты несколько специалистов. Причем виновнику пришлось довольно долго ждать, пока деньги пересчитают, а ему выдадут квитанцию, пишет информационное агентство Тасс.

 
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