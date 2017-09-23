| регистрация
Новости Нижнего Тагила

12 миллионов рублей выделены на повышение зарплат чиновникам Екатеринбурга

23 сентября 2017, 10:00Добавить новость
бюджет,город,деньги,Екатеринбург,работа,Россия,Свердловская область,чиновники,зарплата,повышение
Депутаты, сотрудники аппарата администрации и чиновники ожидают повышения заработной платы. Решение о надбавке было озвучено на комиссии по бюджету и экономике думы Екатеринбурга.

Из бюджета города выделят на эти цели 12 миллионов 250 тысяч рублей. Оклады увеличатся у тех сотрудников, которые работают на постоянной основе, муниципальных служащих и сотрудников администрации.

Согласно документу, зарплата с 27 322 возрастёт до 36 200 рублей у чиновников высшей группы, а чиновники главной группы будут получать 28 759 рублей вместо 27 500, пишет Уралинформбюро.

Вместе с тем, должности в аппарате будут перераспределены между различными группами. Интересно, что при составлении бюджета 2017 года на обеспечение органов МСУ можно потратить не более 1,13 млрд рублей.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбургское предприятие задолжало своим работникам 15 млн рублей
25 августа, 08:30
0 0
1
Свердловские предприниматели привлекли в бюджет региона более 2 миллиардов рублей за счёт помощи государства
10 августа, 06:30
0 0
Актёры Камерного театра Екатеринбурга три месяца не получают зарплату
7 июля, 07:45
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 228
Подписаться на новости