12 миллионов рублей выделены на повышение зарплат чиновникам Екатеринбурга

Из бюджета города выделят на эти цели 12 миллионов 250 тысяч рублей. Оклады увеличатся у тех сотрудников, которые работают на постоянной основе, муниципальных служащих и сотрудников администрации.



Согласно документу, зарплата с 27 322 возрастёт до 36 200 рублей у чиновников высшей группы, а чиновники главной группы будут получать 28 759 рублей вместо 27 500, пишет Уралинформбюро.



Вместе с тем, должности в аппарате будут перераспределены между различными группами. Интересно, что при составлении бюджета 2017 года на обеспечение органов МСУ можно потратить не более 1,13 млрд рублей.