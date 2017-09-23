4 тысячи сирот в Свердловской области нуждаются в собственном жилье

Замминистра Игорь Дубровин рассказал, что на эти цели в нынешнем году предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Они пойдут на покупку и постройку жилья для 700 человек. В собственных квартирах нуждаются еще 4 тысячи человек. В 2018 году на эти цели будет выделено 685 миллионов рублей, согласно проекту бюджета.



Возникает проблема отсутствия жилья и судебных разбирательств в отношении областных властей по этому поводу. Согласно постановлению суда, жилье должно быть выделено 2 тысячам сирот. Для региона это своеобразных антирекорд по России.



Председатель комитета по бюджету ЗакСО Владимир Терешков намерен просить еще 7 миллиардов, чтобы закрыть проблему. Он отмечает, что это проблема не региональная, а государственная, передает Правда УрФО.