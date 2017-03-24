Обыск в офисе одной из фирм прошел в Нижнем Тагиле

Здесь какая-то проверка шла. Люди, видимо сотрудники одной или нескольких компаний, ждали на улице. Обыск проходил на четвертом этаже. Насколько я знаю, там находится управляющая компания «Тагил-Сити». Ещё на третьем этаже ЖКУ было закрыто, -- рассказал редакции очевидец Николай.

В указанном здании размещены несколько компаний, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством: управляющие компании «Тагил-Сити» и «Райкомхоз НТ», управляющая организация ЖКУ, несколько расчётных центров. Кроме того, в здании работает «Служба правовых отношений», ритуальное агентство, ремонтно-строительная фирма и профсоюз. Редакция связалась с указанными очевидцем компаниями, однако их сотрудники сообщили, что об обыске не слышали. В других фирмах факт обыска также отрицали.

В полиции подтвердили факт следственных действий, проводимых сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» по указанному адресу, и уточнили, что мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК Российской Федерации (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере). В интересах следствия название подвергшейся обыску компании пока не разглашается.