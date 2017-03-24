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Бизнес в Нижнем Тагиле

Участок и дом за пять миллионов рублей будут изъяты у чиновника из Первоуральска по решению суда

24 марта 2017, 08:30Добавить новость
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Земельный участок и дом, принадлежащий супруге чиновника из Первоуральска, будут переданы в доход государства, сообщает Znak.com.

Экс-начальник отдела транспорта и связи в Первоуральске Валерий Муравьев подал неверные данные о доходах. При проверке выяснилось, что в 2014 году жена чиновника приобрела участок и жилой дом на сумму более 5,3 миллионов рублей. Информация существенно превышала доход супругов за три года, который был задекларирован.

Еще в мае 2016 года суд первой инстанции отказался удовлетворить ходатайство прокурора Первоуральска Андрея Калинина. Однако накануне прокуратура обжаловала это в суде: первое решение было отменено.

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