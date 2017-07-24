Работы по асфальтированию дорожек начались в нижнетагильском парке «Народный»

К настоящему времени уже часть подготовительных работ завершена: установлен бордюрный камень, утрамбована подушка из гравия. После завоза грунта для обустройства газонов, который должен завершиться до конца текущей недели, начнется укладка плодородного слоя.





Затем вдоль дорожек, осенью, будут высаживаться саженцы быстрорастущих деревьев, в том числе, рябин, яблонь, берез.





К сентябрю исполнители работ планируют завершить работы по асфальтированию пешеходных дорожек. А параллельно с этими работами будет продолжаться установка освещения в парке. Уже в парке появилось 60 опор освещения.





Сергей Носов, мэр Нижнего Тагила, говорит о том, что первый этап работ в сентябре будет закончен и отмечает, что работы идут полным ходом.



