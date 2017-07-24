| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Работы по асфальтированию дорожек начались в нижнетагильском парке «Народный»

24 июля 2017, 20:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,Свердловская область,парк Народный,асфальт,пешеходная дорожка,дорожки,работы,строительство
После долгого времени непогоды – сырости и слякоти – в парке «Народный» стало возможным вести дальнейшие работы по оформлению пешеходных дорожек.

К настоящему времени уже часть подготовительных работ завершена: установлен бордюрный камень, утрамбована подушка из гравия. После завоза грунта для обустройства газонов, который должен завершиться до конца текущей недели, начнется укладка плодородного слоя.

Затем вдоль дорожек, осенью, будут высаживаться саженцы быстрорастущих деревьев, в том числе, рябин, яблонь, берез.

К сентябрю исполнители работ планируют завершить работы по асфальтированию пешеходных дорожек. А параллельно с этими работами будет продолжаться установка освещения в парке. Уже в парке появилось 60 опор освещения. 

Сергей Носов, мэр Нижнего Тагила, говорит о том, что первый этап работ в сентябре будет закончен и отмечает, что работы идут полным ходом. 

Фотоотчет Парк «Народный» в Нижнем Тагиле, 2017 год

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Работы в парке «Народный» в Нижнем Тагиле отстают от графика из-за погоды и нехватки ресурсов (ФОТО)
27 июня, 08:45
2 0
Идея мэра города Сергея Носова о строительстве моста через пруд Нижнего Тагила близка к воплощению
6 июля, 12:50
8 3
5
Вторая очередь парка «Народный» в Нижнем Тагиле может быть отдана под экстремальные виды спорта
5 июля, 19:15
6 3
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 91
Подписаться на новости