Постепенное снижение инфляции наблюдается в России в последнее время

Банк России отмечает «взросление рубля». Российский рубль все больше укрепляется по отношению к иностранной валюте.

В Центрабанке наблюдают признаки взросления рубля, отмечая при этом снижение роли иностранной валюты в экономике России. Соответственно, в стране происходит постепенное снижение инфляции.





В основном, российские граждане делают покупки в национальной валюте, а не в долларах и евро. И хранят деньги россияне также чаще в рублях.



А примерно 20 лет назад рубль называли «деревянным», не считая его серьезной валютой, а вот евро и доллары считались настоящими деньгами.





По информации ЦБ РФ, вскоре россияне смогут увидеть и постепенное снижение кредитных ставок по краткосрочным и долгосрочным займам, об этом сообщает газета «Известия».