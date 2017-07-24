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Бизнес в Нижнем Тагиле

Постепенное снижение инфляции наблюдается в России в последнее время

24 июля 2017, 17:05Добавить новость
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Банк России отмечает «взросление рубля». Российский рубль все больше укрепляется по отношению к иностранной валюте. 

В Центрабанке наблюдают признаки взросления рубля, отмечая при этом снижение роли иностранной валюты в экономике России. Соответственно, в стране происходит постепенное снижение инфляции.

В основном, российские граждане делают покупки в национальной валюте, а не в долларах и евро. И хранят деньги россияне также чаще в рублях.

А примерно 20 лет назад рубль называли «деревянным», не считая его серьезной валютой, а вот евро и доллары считались настоящими деньгами.

По информации ЦБ РФ, вскоре россияне смогут увидеть и постепенное снижение кредитных ставок по краткосрочным и долгосрочным займам, об этом сообщает газета «Известия».

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