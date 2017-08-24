38 млн рублей были скрыты от налоговой службы директором нижнетагильского предприятия

В период с сентября по октябрь 2015 года мужчина, зная о задолженности предприятия перед государством, умышленно скрыл от налоговой службы 38 миллионов рублей. В частности, он осуществлял расчёты по сбору задолженностей напрямую с кредиторами, минуя банки. Это мешало финансовым организациям взыскивать со счетов предприятия средства для ликвидации недоимки по налогам.



Расследованием занимались специалисты СКР в сотрудничестве с отделом экономической безопасности тагильской полиции. В рамках дела были проведены допросы, анализ деятельности завода, экспертизы.



Свою вину экс-директор НТКРЗ отрицал. Однако суд решил иначе и назначил мужчине штраф – 200 тысяч рублей. Кроме того, недоимка по налогам в 38 миллионов рублей также будет взыскана с осужденного, передает СК РФ по региону.